Вице-спикер бундестага Клаудиа Рот требует от белорусских властей прояснить местонахождение Марии Колесниковой

Вице-спикер бундестага Клаудиа Рот требует от белорусских властей прояснить местонахождение одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой. Немецкий политик намерена взять белорусского оппозиционера под опеку, если та будет надолго арестована, передает агентство dpa. Клаудиа Рот подчеркнула, что Колесникова является лицом демократического движения. Опека ее может быть организована через правозащитную организацию Libereco, которая борется за соблюдение прав человека в Беларуси и Украине.

Белорусское государственное телевидение сообщило, что Колесникову задержали при пересечении границы с Украиной. Соратники оппозиционера утверждают, что власти хотели выдворить ее из страны, и тогда Колесникова порвала свой паспорт.