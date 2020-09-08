Потерпевшие по делу Михаила Ефремова будут просить следствие проверить показания свидетелей защиты

Об этом сказал сегодня адвокат потерпевших Александр Добровинский. В ходе слушаний в Пресненском суде Москвы один из свидетелей, Александр Кобец утверждал, что был на месте ДТП и видел, как Ефремов после аварии выходил с пассажирского места. Но суд не принял во внимание ни его, ни другого свидетеля. Адвокат Добровинский не исключил, что родственники погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова, подадут гражданский иск к актеру о возмещении ущерба.

Сегодня судья Елена Абрамова приговорила Ефремова к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.