Одну из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали на границе с Украиной

Об этом стало известно на следующий день после того, как она пропала в Минске.

Марию Колесникову сейчас вероятно держат в пограничном отряде в Гомельской области. В интересах члена Координационного совета оппозиции, адвокат в городе Мозырь подал в воинскую часть уведомление о принятии защиты и копию ордера — об этом сообщают ее соратники. При этом в силовом ведомстве официально информацию не опровергают, но и не подтверждают. Сама же Колесникова до сих пор не выходит на связь. Еще накануне в центре Минска ее схватили и увезли в неизвестном направлении люди в штатском и масках. Об этом в частности, сказал ее адвокат Илья Салей.

Ранее сегодня Погранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также двое членов Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов на автомобиле пересекли границу. При этом, якобы, Колесникову чуть ли не выкинули из машины. Однако украинская сторона приводит совсем иную версию событий. В МВД утверждают, что выезд оппозиционеров назвать добровольным нельзя — это насильственное выдворение, сказал заместитель министра Антон Геращенко. По данным источников агентства «Интерфакс»-"Украина”, Колесникову не смогли депортировать только потому, что она порвала свой паспорт. Впрочем, белорусские пограничники заверяют, что с ее документами все было в порядке.

В Кремле надеются на разъяснение от Белоруссии по поводу произошедшего с Колесниковой. Президент Александр Лукашенко, в свою очередь сказал, что Колесникова хотела сбежать на Украину и назвал правильным ее задержание.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала оказать международное давление на Александра Лукашенко. В Белоруссии сложилась недопустимая ситуация, когда власти пытаются пресечь любое инакомыслие. Об этом Тихановская сказала в своем выступлении в ПАСЕ. «Мирных протестующих разгоняют, бьют и сажают в тюрьмы. Оппозиционерам угрожают, их запугивают или выдворяют из страны. Одна из лидеров мирных протестов, Мария Колесникова, была похищена. Также похитили Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Все они были членами штаба Виктора Бабарико, который посадили в тюрьму из-за того, что он собирался участвовать в выборах. Это не должно быть нормой в Европе. Это не может быть нормой в цивилизованном мире». Тихановская надеется, что международное сообщество не будет молча наблюдать за унизительными нарушениями человеческих прав в Белоруссии.

Сам Александр Лукашенко в интервью российским СМИ подтвердил, что «просто так» не уйдет со своего поста, хотя и признает, что «немного пересидел» в президентском кресле.

Между представителями белорусской оппозиции и официальной Москвой не было контактов, об этом не может быть и речи, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитирй Песков. Он также добавил, что Кремль не готов признать наличие политзаключенных в Белоруссии. Песков призвал «не вешать ярлыки» и рассматривать каждый случай отдельно.