Губернатор Александр Беглов опроверг информацию о своей отставке. А сообщения об уходе с поста назвал клеветой.

По словам губернатора Александра Беглова, он ни на один день не переставал работать. В разговоре с журналистами издания знак точка ком, градоначальник заявил, что постоянно ездит по городу и в полной мере выполняет свои обязанности. А на вопрос о том, планируется ли его отставка, Беглов ответил, что у каждого есть свое мнение, но в целом это клевета. Напомним, информация о возможном уходе губернатора со своего поста появилась в ряде телеграм-каналов в конце августа. По их данным, объявить об отставке Беглову должны были в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. После этого градоначальник якобы должен был стать госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии. Место же петербургского губернатора пророчили бывшему министру транспорта Максиму Соколову. Примечательно, что во время появления слухов о готовящейся встрече Беглова с Путиным ряд документов вместо него подписывал вице-губернатор Валерий Пикалев. Действующий глава города объяснил это травмой, сказав, что повредил правую руку, когда занимался зарядкой. А писать левой он не умеет.

Беглов появился на публике первый раз после двухнедельного отсутствия первого сентября. Тогда он открыл новую школу в Приморском районе.