Проект Навального «Умное голосование» опубликовал списки кандидатов, за которых предлагается отдать голос на выборах

Проект Алексея Навального «Умное голосование» опубликовал списки кандидатов, за которых предлагается отдать голос в Единый день голосования. До него осталось 5 дней, а значит, по закону нельзя снимать кандидатов.

«Умное голосование» — лучший ответ на обнуление Владимира Путина, говорится на сайте проекта Его цель – объединить протестный электорат, чтобы не дать победить кандидатам от партии «Единая Россия» на выборах разных уровней, лишить ее монополии. На этот раз «Умное голосование» поддерживает более тысячи кандидатов по всей стране на выборах в заксобрания регионов, городские советы региональных центров и крупных городов, а также на довыборах в Госдуму. Поэтому списки опубликовали только сейчас – чтобы рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов не сняли на финишной прямой. Как написал в своем Telegram соратник Алексея Навального Леонид Волков, в процессе их отбора пришлось отсмотреть и проанализировать около 7 тысяч человек. Конкретных фамилий избирателям не предлагают только в случае с губернаторскими выборами, поскольку они проходят в два тура. И в ходе первого основная цель – проголосовать за любого кандидата не из «Единой России».

«Умное голосование» уже показало свою работоспособность год назад, когда на выборах в Мосгордуму у «единороссов» удалось забрать почти половину мандатов, а, например, в Хабаровском крае кандидаты от ЛДПР и вовсе получили большинство голосов.

Стратегию «Умного голосования» взяли на вооружение и власти – похожий бот, предлагающий голосовать за кандидата от «Единой России», запустили среди бюджетников на выборах в Липецке. Как отмечают эксперты, это доказывает, что власти считают «Умное голосование» реальной угрозой.

В единый день голосования выборы пройдут в ряде российских регионов. Главная интрига – сохранится ли «Единая Россия» в качестве основной политической силы страны, — пишет газета «Ведомости». Лев Гулько – подробнее о публикации под заголовком «Единая Россия» как объект вожделения". Автор публикации в «Ведомостях» надеется, что современная российская элита сможет ответить на вызовы лучше, чем ее предшественники.