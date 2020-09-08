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Эксклюзив Эха 18:18, 08 сентября 2020

МИД России вызвал для беседы посла Германии в связи с заявлениями Берлина о ситуации с Алексеем Навальным

МИД России вызвал для беседы посла Германии в связи с заявлениями Берлина о ситуации с Алексеем Навальным, — сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она назвала очень серьезными заявления министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который не исключает причастности российского государства к отравлению Навального. В немецком посольстве уточнили, что посол Геза Андреас фон Гайер прибудет в российский МИД завтра.

Ангела Меркель подчеркнула необходимость совместной реакции стран Евросоюза на отравление Алексея Навального. В ходе заседания фракции партийного блока ХДС/ХСС в бундестаге канцлер ФРГ заявила, что не пришла к окончательному выводу насчет возможных санкций. Меркель констатировала, что отравление Навального без сомнения доказано. Хотя это не было вражеским актом против Германии, однако ФРГ должна сделать заявление по этому поводу как государство-член Евросоюза. При этом необходимо прислушиваться к мнению партнеров по ЕС и проводить прямые консультации, отметила канцлер.

Ангела Меркель подчеркнула, что следующим шагом должно быть заявление России. Только после этого страны Евросоюза могут принять совместное решение. Правительство ФРГ считает, что Россия и никто другой должна расследовать отравление, поскольку его жертвой внутри страны стал именно ее гражданин.

Представитель генпрокуратуры земли Берлин Мартин Штельтнер заявил «Эху», что запрос российской стороны на предоставление доказательств отравления и медицинской документации в настоящее время рассматривается компетентными органами. Ответ на него будет дан в любом случае, однако точную дату назвать невозможно.

Ранее официальный представитель Меркель заявил, что канцлер считает неправильным исключать что бы то ни было в отношении возможной реакции. Однако пока еще рано отвечать на вопрос о последствиях. Близкий соратник канцлера, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер накануне высказал сомнения в действенности санкций. Альтмайер подчеркнул, что они не смогут исправить поведение России, а лишь приведут к ужесточению ее политики. Многие депутаты бундестага требуют в качестве реакции остановить строительство «Северного потока 2». Однако этот вопрос до сих пор остается весьма спорным.

Россия вряд ли признает факт отравления Алексея Навального, если Германия не предоставит неопровержимых доказательств. Об этом в эфире «Эха Москвы в Самаре» сказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн. Расследование также возможно только при наличии оснований, добавил Хинштейн.

В России необходимо открыть уголовное дело об отравлении Алексея Навального, сказал в эфире «Эха» политолог Сергей Марков, однако силовики боятся сами принимать об этом решение. Марков не считает, что Кремль сам дал приказ отравить Навального.

Зарубежные СМИ пишут, что в покушении на Навального многие из версий остаются весьма приблизительными. Из вариантов расследования попытки отравления, выдвигаемых как Москвой, так и Берлином, ни один пока не является полностью убедительным, пишет издание Handelsblatt. — Российская аргументация в этом скандале напоминает обманные маневры в украинском кризисе. В деле Навального алкогольную версию отравления сменил диагноз «нарушение обмена веществ», что ничего не меняет, поскольку причина данной аномалии по-прежнему неясна. Против предположений о неправильной диете говорят действия сибирских врачей, которые сразу же сделали оппозиционеру инъекцию атропина, вводимого при отравлениях, отмечает автор издания (перевод сайта Инопресса). – Представленный белорусским президентом, якобы, перехваченный разговор между Берлином и Варшавой, скорее наоборот, подтверждает подозрение о причастности к преступлению государственных органов. Германская сторона, продолжает газета, в свою очередь, также не дает более подробной информации о следах обнаруженного ими вещества, поэтому «многие вопросы так и остаются открытыми». Помимо этого, «Новичок», от которого, как утверждается, пострадал Навальный, является оружием массового поражения, хотя факты говорят о том, что никто из летевших рядом с Алексеем не пострадал. Автор статьи, тем не менее, не исключает, что за прошедшие годы разработчики могли усовершенствовать свойства яда.

Французская Фигаро сравнивает иррациональный сценарий отравления самого известного противника Путина с театром абсурда: обозреватель не видит логики в данном российскими властями разрешении на транспортировку жертвы покушения в Берлин, где наличие отравляющего вещества было бы почти неизбежно подтверждено. Автор статьи также сомневается в отсутствии у Кремля более незаметных для потенциальной экспертизы средств ликвидации оппозиционера.

Издание Handelsblatt, уже в другой публикации, пишет, что возможное закрытие проекта «Северный поток-2», о котором сейчас много говорят, крайне невыгодно Европе и, в первую очередь, Германии: только в прошлом году доля поставок российского природного газа составила более 51 процента всего газового импорта этой страны.

Немецкая газета Die Welt, в свою очередь, отмечает, что за приостановку германо-российского проекта выступает Варшава, которая строит конкурирующий с «Северным потоком» газопровод Baltic Pipe, соединяющий Польшу с газовыми месторождениями в Норвегии.



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