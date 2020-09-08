Актер Михаил Ефремов получил 8 лет колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Такой приговор огласил сегодня Пресненский суд.

Ажиотаж, вызванный предстоявшим приговором по резонансному делу, привел к тому, что на всех желающих не хватило ни основного зала, ни зала с видеотрансляцией. Некоторым из тех, кто вынужден был наблюдать за вынесением наказания Ефремову по телевизору в отдельной комнате, пришлось сесть прямо на пол. Пришедшим же поддержать актера его коллеге Ивану Охлобыстину и музыканту Гарику Сукачеву повезло больше: они попали в основной зал, когда приглашали родственников участников процесса.

Судья Елена Абрамова, зачитавшая приговор, признала несостоятельными практически все доводы защиты. Главный из них состоял в том, что Ефремов, по утверждениям его адвокатов, во время аварии на Садовом кольце был не за рулем, а на пассажирском сиденье. Актера судья сочла виновным по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Она ему запретила в течение 3 лет управлять автомобилем, а также назначила компенсацию в 800 тысяч рублей сыну погибшего в аварии курьера Сергея Захарова. Он, к слову, просил почти в 10 раз больше.

В то же время судья учла смягчающие обстоятельства: положительные характеристики, наличие несовершеннолетних детей и занятия благотворительностью. Признание вины Ефремовым в случае, как он выражался, «доказанности» преступления, сделанное им во время прений, учитывалось лишь частично. Все из-за того, что ранее он несколько раз менял свои показания.

Сам Ефремов приехал в Пресненский суд без вещей. Во время оглашения приговора он практически не поднимал взгляд со стола и слушал решение спокойно, а после молча подал конвоиру руки, чтобы на него надели наручники. Актера взяли под стражу прямо в зале суда. Когда его выводили из помещения, он не проронил ни слова.

Приговор в 8 лет, который назначен Ефремову, немного мягче того, которого хотело гособвинение: оно просило дать 11 лет заключения. Впрочем, прокурор Диана Галиуллина, которая вышла к журналистам под охраной нескольких полицейских, это решение поддержала.

Согласилась с приговором и сторона потерпевших – в отличие от адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. Он вышел из здания Пресненского суда примерно через час и сказал, что будет его обжаловать – и в то же время подчеркнул, что для него решение не стало неожиданностью.

По данным источника агентства ТАСС, Ефремов пока будет содержаться в СИЗО №5 на севере Москвы. Авария с участием Ефремова произошла в центре Москвы ровно три месяца назад. Его автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Его водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в больнице на следующий день.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, режиссер Александр Сокуров назвал приговор по делу артиста Михаила Ефремова тяжелейшим решением для судьи, но срок в этой ситуации, считает он, «вполне приемлемый». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я не хотел бы оказаться ни на месте судьи, ни на месте Михаила, ни на месте родственников, которые потеряли человека. Всем это тяжело, всем это горько. Я думаю, что срок для такой ситуации вполне приемлемый», — сказал он.

Сокуров надеется, что Ефремов из этой ситуации выйдет достойно. «Уверен, что дальше будут законные процедуры по УДО, и такого срока 8 лет реально не будет. И очень на это надеюсь. Я думаю, что Михаил внутри сильный человек, он выдержит это. Надеюсь, что к нему там по доброму люди отнесутся, и общая беда объединит их. Но, конечно, до конца дней из его сердца не уйдет этот факт убийства. Это смертельная рана, которую он сам себе нанес. Мое глубочайшее сожаление», — добавил он.

Суд приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Это наказание соразмерно преступлению, такое мнение «Эху» высказала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она выразила надежду, что Михаил Ефремов сможет воспользоваться условно-досрочным освобождением.