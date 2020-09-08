Суд в Красноярске арестовал 15-летнего подростка, которого подозревают в подготовке нападения на школу. О его задержании краевое управление СК рассказало еще на прошлой неделе. По версии следствия, весной у подростка возник умысел на совершение террористического акта в образовательной школе. Он изучил инструкцию по изготовлению взрывчатки и сделал четыре устройства, которые хранил в нежилом строении. После задержания сотрудниками ФСБ школьник, как говорят в силовых структурах, признал вину и раскаялся.
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