США передумали покупать место для своего астронавта на российском корабле «Союз»

Соединенные штаты передумали покупать место для своего астронавта на российском корабле «Союз». Речь идет о полете весной следующего года, следует из отчета госкорпорации «Роскосмос». Ранее глава НАСА Джим Брайденстайн говорил, что рассматривается вариант приобретения места на пилотируемом корабле «Союз МС-18», стартующем в апреле 2021 года. Позже источник агентства РИА «Новости» в ракетно-космической отрасли говорил, что на этом корабле впервые в истории МКС полетит экипаж, состоящий только из российских космонавтов.
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