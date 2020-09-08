США передумали покупать место для своего астронавта на российском корабле «Союз»

Соединенные штаты передумали покупать место для своего астронавта на российском корабле «Союз». Речь идет о полете весной следующего года, следует из отчета госкорпорации «Роскосмос». Ранее глава НАСА Джим Брайденстайн говорил, что рассматривается вариант приобретения места на пилотируемом корабле «Союз МС-18», стартующем в апреле 2021 года. Позже источник агентства РИА «Новости» в ракетно-космической отрасли говорил, что на этом корабле впервые в истории МКС полетит экипаж, состоящий только из российских космонавтов.