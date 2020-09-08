Госпогранкомитет Белоруссии не подтверждает информацию о том, что у них может находиться Мария Колесникова

Госпогранкомитет Белоруссии не подтверждает информацию о том, что у них может находиться один из лидеров оппозиции Мария Колесникова. В то же время там и не опровергают эти сведения, передает агентство «Интерфакс». О том, что член президиума Координационного совета оппозиции может находиться в Мозырском погранотряде, говорят представители штаба бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико. Однакоместному адвокату Колесниковой сказали в воинской части, что задержанной у них нет. Колесникову похитили неизвестные в Минске. Сегодня государственное телевидение объявило, что ее задержали на границе с Украиной. В то же время ее соратники утверждают, что Мария Колесникова порвала свой паспорт, чтобы силовики не смогли выдворить ее на территорию Украины.