В Москве почтили память жертв теракта на улице Гурьянова. 21 год назад там был взорван жилой дом. О

О том, что на этом месте больше двадцати лет назад лежали обломки того, что осталось от двух подъездов девятиэтажки, а в воздухе стоял столб пыли, теперь напоминает лишь памятный знак. Именно к нему люди ежегодно несут цветы и игрушки в память о тех, кто погиб во время теракта — их, по официальным подсчетам, 106 человек. Еще почти 700 пострадали.

Не стала исключением и сегодняшняя годовщина. Несмотря на проливной дождь, здесь собрались родственники погибших, свидетели тех событий и просто неравнодушные люди. Официальную часть траурной церемонии открыл глава муниципального округа Печатники. Впрочем, к тому моменту у мемориала уже лежало несколько букетов. Зачастую люди приносят их еще затемно — ведь именно в ночь на 8 сентября на Гурьянова раздался страшный взрыв.



Теракт на улице Гурьянова был частью серии терактов, произошедших в Москве, Волгодонске и Буйнакске с 4 по 16 сентября 1999 года.