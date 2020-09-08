Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель. Это произошло впервые с 30 июня. Нефть дешевеет уже пятую торговую сессию подряд. За эти дни она подешевела почти на 8%, передает агентство РИА «Новости». Сегодня, по оценкам аналитиков, падение идет более быстрыми темпами на фоне роста опасений за спрос на сырье.