Актера Михаила Ефремова доставили в СИЗО-5 «Водник2 на севере Москвы. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в тюремном ведомстве. Там Ефремов останется до рассмотрения апелляции на приговор Пресненского суда столицы. После этого, когда решение вступит в силу, его могут этапировать в колонию. Судья Елена Абрамова признала его виновным в аварии, в которой погиб человек. Судья также признала, что актер находился за рулем одной из машин в состоянии алкогольного опьянения. Она назначила ему 8 лет лишения свободы.

Наказание Ефремову соразмерно преступлению, сказала «Эху» первый зампред комитета Госдумы по культуре, «справедливоросс» Елена Драпеко. Она выразила надежду, что Михаил Ефремов сможет воспользоваться условно-досрочным освобождением. Защита артиста говорит, что намерена обжаловать решение судьи.