В Новосибирске совершено нападение на штаб коалиции оппозиционных кандидатов «Новосибирск 2020»

В результате нападения на штаб коалиции оппозиционных кандидатов «Новосибирск 2020» несколько человек получили химические ожоги. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из пострадавших волонтеров штаба Артем Яумбаев, отметив, что врачи, к которым пострадавшие обратились за помощью, как только узнали, что это люди из штаба Навального, всю ситуацию «обратили в шутку и выписали им глицин для успокоения».

По словам волонтера, сегодня утром в помещение штаба ворвались двое неизвестных и разбили бутылку с химикатами, после чего сбежали.

«Почти сразу все почувствовали в помещении неприятный запах, и было принято решение об эвакуации штаба. После того, как все покинули здание, люди почувствовали тошноту и головокружение. Через минут двадцать я тоже почувствовал сильное головокружение, тошноту и сильную слабость. В этот момент вызвали скорую, пока она ехала, я потерял сознание», — рассказал Яумбаев.

В больнице, куда доставили пострадавших, врачи при осмотре провели опрос, и после того, как медики узнали, что обратившиеся за медицинской помощью являются людьми из штаба Навального, стали вести себя неподобающим образом. «Поведение медицинского персонала резко изменилось, обратив всю ситуацию в шутку. Шутили, что нам «делать нечего» и «бегаем по больницам и прикалываемся». Волонтера, которая была со мной, врач вообще отказался осматривать ее.

Когда волонтеры попыталась попросить врачей отнестись к ним внимательнее, то получили ответ: «Если вам что-то не нравится, то уходите», — сказал Артем Яумбаев. «После проведенных анализов, врачи выдали заключение, что наше недомогание — следствие наших хронических заболеваний. При этом врач заявил, что мы просто переволновались и выписал нам глицин», — сообщил он.

13 сентября в Новосибирской области состоятся выборы депутатов заксобрания региона и горсовета Новосибирска.