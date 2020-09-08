Урок по борьбе с терроризмом провели пятиклассникам в тюменской школе

Во время занятий учащихся взяли в заложники и оценивали их поведение, пишет местное интернет-издание 72.ru. Занятие провели в минувшую пятницу, 4 сентября. На фотографиях, которые появились в социальных сетях, можно рассмотреть, что в классе сидят люди в камуфляжной форме, масках и с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Также на фото видно, что один из них забрался на подоконник, некоторые дети прикрыли головы руками. Автор публикации утверждает, что родителей и детей не предупреждали о таком уроке. Директор учебного заведения школы Татьяна Изох подтвердила изданию, что такое занятие было. По ее словам, родители исказили информацию.
Самое обсуждаемое
ТАСС: Евгений Пригожин перечислил в клинику «Шарите» миллион рублей на лечение политика Алексея Навального В сообщении пресс-службы «Конкорда» приводятся слова бизнесмена, который говорит, что немецким врачам нужно лечить Навального до тех пор, пока он выздоровеет, потому что тот должен Пригожину деньги…
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)
+ «Не надо здесь похрюкивать»: Андрей Ванденко рассказал, как Путин раздражался во время интервью «Я смотрел на реакцию Путина. Были моменты, когда мне казалось, что он начинал раздражаться. В какой-то момент я стал выражать свое несогласие тем, что начал покашливать. Он что-то говорит, а я покашливаю…»