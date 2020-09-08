Урок по борьбе с терроризмом провели пятиклассникам в тюменской школе

Во время занятий учащихся взяли в заложники и оценивали их поведение, пишет местное интернет-издание 72.ru. Занятие провели в минувшую пятницу, 4 сентября. На фотографиях, которые появились в социальных сетях, можно рассмотреть, что в классе сидят люди в камуфляжной форме, масках и с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Также на фото видно, что один из них забрался на подоконник, некоторые дети прикрыли головы руками. Автор публикации утверждает, что родителей и детей не предупреждали о таком уроке. Директор учебного заведения школы Татьяна Изох подтвердила изданию, что такое занятие было. По ее словам, родители исказили информацию.