В Чечне неизвестные похитили участника оппозиционного telegram-канала Салмана Епсуркаева. После этого в сеть было выложено видео с пытками молодого человека, пишет сайт «МБХ медиа». Епсуркаев на видеозаписи говорит, что администраторы канала занимаются плохими делами, и якобы он это осознал и по этой причине решил подвергнуть себя унижениям. Администраторы канала говорят, что пропавший некоторое время отвечал за работу чата. Кроме того, со слов местного жителя Чечни, знакомого с ситуацией, Епсуркаев по его же словам писал о рядовых новостях в регионе.
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