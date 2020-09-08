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16:36, 08 сентября 2020

В Чечне неизвестные похитили участника оппозиционного telegram-канала Салмана Епсуркаева

В Чечне неизвестные похитили участника оппозиционного telegram-канала Салмана Епсуркаева. После этого в сеть было выложено видео с пытками молодого человека, пишет сайт «МБХ медиа». Епсуркаев на видеозаписи говорит, что администраторы канала занимаются плохими делами, и якобы он это осознал и по этой причине решил подвергнуть себя унижениям. Администраторы канала говорят, что пропавший некоторое время отвечал за работу чата. Кроме того, со слов местного жителя Чечни, знакомого с ситуацией, Епсуркаев по его же словам писал о рядовых новостях в регионе.



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