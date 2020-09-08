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16:36, 08 сентября 2020

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова может находиться в Мозырском погранотряде

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова может находиться в Мозырском погранотряде. Об этом сказали представители штаба бывшего претендента на пост президента республики Виктора Бабарико. По их словам, в интересах Колесниковой был заключен договор с адвокатом из Мозыря. Он уже подал в воинскую часть уведомление о принятии защиты и копию ордера. Однако ему сказали, что Колесниковой там нет. Оппозиция требует от белорусского руководства сообщить местонахождения одного из своих лидеров.

Ранее во вторник государственный телеканал «Беларусь-1» рассказал, что Колесникову задержали на границе с Украиной. Член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко утверждает, что его соратницу заставили выехать на территорию Украины, во время пересечения границы она разорвала свой паспорт.



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