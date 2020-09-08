Окончательное решение по газопроводу «Северный поток – 2» будет европейским, а не немецким, говорят в Берлине. По данным американского агентства Bloomberg, канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена согласовать ответ на отравление российского политика Алексея Навального с европейскими партнерами. Меркель, по некоторым данным, пока не приняла окончательного решения, будут ли новые шаги затрагивать проект газопровода.

Накануне представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт говорил, что на вопросы о завершении строительства «Северного потока — 2» в связи с делом об отравлении ведущего критика Кремля отвечать пока слишком рано.