Актер Михаил Ефремов будет помещен на карантин в следственном изоляторе. Как рассказали в тюремном ведомстве, в СИЗО он останется до рассмотрения апелляции на приговор Пресненского суда. Сегодня судья Елена Абрамова признала его виновным по делу о ДТП со смертельным исходом, Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы. Защита артиста намерена обжаловать это решение.