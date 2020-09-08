Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призывает усилить международное давление на Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призывает усилить международное давление на Александра Лукашенко. Тихановская предлагает ввести персональные санкции в отношении белорусского руководства. В Белоруссии сложилась недопустимая ситуация, власти пытаются пресечь любое инакомыслие, — сказала Тихановская, выступая в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Тихановская также потребовала освободить всех политических заключенных Белоруссии. Она повторила, что Лукашенко не является легитимным президентом.

Сам Лукашенко в интервью российским СМИ подтвердил, что «просто так» не уйдет со своего поста, хотя и признает, что «немного пересидел» в президентском кресле.