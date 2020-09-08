Российский МИД вызвал посла Германии после заявления об отравлении политика Алексея Навального

В Берлине считают, что к покушению может быть причастна Москва.

«Всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», — написала в своем Facebook официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она напомнила, что глава МИД ФРГ Хайко Маас, отвечая на вопрос о причастности российского государства к отравлению Алексея Навального, заявил, что «есть много свидетельств этого». Захарова подчеркнула, что это серьезные обвинения, при этом немецкая сторона, ссылаясь на засекреченные методы, в частности отказывается предоставить данные методах и процедурах, использовавшихся в лаборатории, подтвердившей отравление. Москва требует от Берлина «раскрыть карты» и ждет предоставления всех имеющихся данных. В связи с этим на Смоленской площади ждут германского посла. В диппредставительстве подтвердили, что завтра он прибудет в МИД. Напомню, что ранее Хайко Масс заявил, что одним из свидетельств причастности России к отравлению может быть отказ участвовать в расследовании дела, и если от Москвы не последует никаких действий, Германии и ее партнерам «придется обсудить ответ».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что санкции затронут проект газопровода «Северный поток-2». Однако, по данным немецких СМИ, сегодня она заявила, что окончательное решение еще не принято.