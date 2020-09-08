Михаил Ефремов приговорен к 8 годам колонии по делу о ДТП в центре Москвы.

Актер Михаила Ефремова увезли в СИЗО из Пресненского суда Москвы. Он будет находиться в изоляторе до вступления приговора в силу. Сегодня Пресненский суд признал Ефремова виновным в ДТП , в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров. Судья Елена Абрамова приговорила актера к 8 годам колонии общего режима.

Приговор не стал неожиданностью для самого Ефремова и его защиты, — сказал журналистам адвокат Эльман Пашаев. Он добавил, что приговор будет обжалован.

«Мучительной историей» назвал в интервью «Эху» ситуацию, в которой оказался Ефремов и его семья режиссер Александр Сокуров. «Я не хотел бы оказаться ни на месте судьи, ни на месте Михаила, ни на месте родственников, которые потеряли человека. Всем это тяжело, всем это горько. Я думаю, что срок для такой ситуации вполне приемлемый», — сказал он. Сокуров надеется, что Ефремов из этой ситуации выйдет достойно. «Уверен, что дальше будут законные процедуры по УДО, и такого срока 8 лет реально не будет. И очень на это надеюсь. Я думаю, что Михаил внутри сильный человек, он выдержит это. Надеюсь, что к нему там по доброму люди отнесутся, и общая беда объединит их. Но, конечно, до конца дней из его сердца не уйдет этот факт убийства. Это смертельная рана, которую он сам себе нанес. Мое глубочайшее сожаление», — добавил он.

Многие деятели культуры, с которыми связывались корреспонденты «Эха Москвы», отказались комментировать приговор Михаилу Ефремову.