Сокуров: Приговор по делу Ефремова – тяжелое решение для судьи, но срок в этой ситуации «вполне приемлемый»

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, режиссер Александр Сокуров назвал приговор по делу артиста Михаила Ефремова тяжелейшим решением для судьи, но срок в этой ситуации, считает он, «вполне приемлемый». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я не хотел бы оказаться ни на месте судьи, ни на месте Михаила, ни на месте родственников, которые потеряли человека. Всем это тяжело, всем это горько. Я думаю, что срок для такой ситуации вполне приемлемый», — сказал он.

А.Сокуров надеется, что Ефремов из этой ситуации выйдет достойно. «Уверен, что дальше будут законные процедуры по УДО, и такого срока 8 лет реально не будет. И очень на это надеюсь. Я думаю, что Михаил внутри сильный человек, он выдержит это. Надеюсь, что к нему там по доброму люди отнесутся, и общая беда объединит их. Но, конечно, до конца дней из его сердца не уйдет этот факт убийства. Это смертельная рана, которую он сам себе нанес. Мое глубочайшее сожаление», — добавил он.