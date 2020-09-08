С 21 сентября здесь будут останавливаться поезда – этого требовали местные жители. Остановку отменили 25 июня прошлого года, во время протестов против появления в Шиесе мусорного полигона.
Региональные власти объявили о готовности закрыть проект, однако рабочие и охрана до сих пор находятся на стройплощадке.
Железнодорожную станцию Шиес снова откроют для пассажиров
С 21 сентября здесь будут останавливаться поезда – этого требовали местные жители. Остановку отменили 25 июня прошлого года, во время протестов против появления в Шиесе мусорного полигона.