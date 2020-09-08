Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайер завтра прибудет в МИД России для беседы с российскими дипломатами, — сообщили ТАСС в немецком посольстве. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от Берлина информации по ситуации с Алексеем Навальным. Как выразилась Захарова, «Берлин блефует».

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ситуация с Алексеем Навальным не является внутригерманским делом. В Берлине уточнили, что решения по будущему «Северного потока-2» пока нет. По словам Меркель, оно будет принято на европейском уровне.

США сегодня снова заявили, что Германия должна пересмотреть сотрудничество с Россией в этом проекте из-за ситуации с Навальным.