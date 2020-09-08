Лукашенко признал, что «немного пересидел» на посту президента, но просто так уходить не собирается

Вместе с тем он не исключает проведение досрочных выборов. Об этом глава республики сказал в большом интервью российским журналистам, которые обнародовали выдержки из беседы.

Александр Лукашенко просто так уходить и бросать страну, которую он обустраивал четверть века, не намерен. Президент убежден, что только он сейчас может защитить белорусов. Лукашенко также опасается, что случае ухода его сторонников «будут резать».

Вместе с тем президент Белоруссии сказал журналистам, что готовится конституционная реформа, и он не исключает, что после нее могут состояться досрочные выборы.

Лукашенко «по-человечески обидно» из-за протестов. Происходящее он объясняет тем, что часть людей забыла, какой была страна еще 20 лет назад, а также тем, что сформировался небольшой класс «буржуйчиков». Но в первую очередь в дестабилизации ситуации, по его словам, заинтересованы американцы, которые действуют через центры в Польше и в Чехии. И их главной целью является Россия. С ней Минск, подчеркнул Лукашенко, намерен продолжать интеграцию.

Лукашенко прокомментировал и скандал с членом Координационного совета оппозиции Марией Колесниковой. Ее сторонники сообщали о похищении политика, а также о том, что ее пытались выдворить из страны, но она порвала паспорт. Лукашенко поддержал официальную версию — Колесникову задержали за нарушение правил пересечения границы, и правильно сделали. С Координационным советом он общаться не намерен — оппозицией Лукашенко их не считает.

Беспрецедентные протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов, победителем которых объявили Лукашенко. Оппозиция считает, что результаты сфальсифицированы. Оппоненты президента подвергаются преследованиям.