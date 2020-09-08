Адвокаты Михаила Ефремова намерены обжаловать приговор в апелляционной инстанции

Об этом сообщил защитник Эльман Пашаев. От дальнейших комментариев он воздержался.

Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. И приговорил его к 8 годам колонии общего режима. Актера взяли под стражу в зале суда.

До вступления приговора в законную силу Ефремов будет содержаться в одном из следственных изоляторов Москвы. По словам правозащитника Ивана Мельникова, рассчитывать на условно-досрочное освобождение Ефремов сможет после того, как проведет в колонии около 4-х лет. И только в случае примерного поведения и возмещения ущерба потерпевшему.

Ранее суд взыскал с Ефремова в пользу старшего сына погибшего Виталия Захарова компенсацию в размере 800 тыс. рублей. Добавим, что статья, по которой обвиняется Ефремов, предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

Свидетелем защиты Ефремова грозит уголовное преследование, если их показания были ложными, — сообщает РИА со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Режиссер Кирилл Серебренников призвал поддержать Михаила Ефремова. Как написал Серебренников на своей странице в Instagram, «надо помочь друг другу без злобы и злорадства. Переснять этот дубль нельзя. Мертвому, к огромному сожалению, не помочь, а живому нужна поддержка».

Московский театр «Современник» еще не принял решение о судьбе спектаклей с участием Михаила Ефремова, — сообщил ТАСС директор театра Игорь Попов. Он уточнил, что Ефремов был занят в трех постановках.