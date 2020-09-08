Инопресса: Германский политический мейнстрим возмущен действиями режима Путина

Они требуют от федерального канцлера не только ожидаемых экономических санкций в отношении Москвы, но и приостановки строительства газопровода «Северный поток-2», — отмечают западные наблюдатели.

Сайт Deutsche Welle напоминает, что против строительства газопровода, который в Европе до сих пор, в первую очередь, поддерживала Германия, в отличие от Польши и стран Балтии, активно выступают и США и Франция. Американские конгрессмены, предвидя неминуемое усиление зависимости Евросоюза от российского газа, в начале июня начали рассмотрение законопроекта о расширении ограничительных мер в отношении «Северного потока-2».

Давление Вашингтона на Берлин до сих пор удерживало канцлера от уступок требованиям Соединенных штатов, и с политической точки зрения это выглядело логичным, — считает обозреватель агентства Bloomberg, — пока не произошло нечто экстраординарное: немецкие военные подтвердили отравление Алексея Навального запрещенным боевым отравляющим веществом.

За свои 15 лет во власти Ангела Меркель уже стояла перед перспективой отказа от отстаиваемой ею позиции: в 2011, после разрушительного цунами и аварии на японской АЭС в Фукусиме она перестала защищать строительство атомных электростанций в Германии, подчеркивает издание. — Покушение на Навального может стать для канцлера таким же случаем.

Остановив российский проект, а не просто «не исключая такую возможность», Меркель сделает огромный исторический шаг вперед — тем более, что Россия как преимущественно экспортер природных ресурсов не может быть для Германии значимым и перспективным торговым партнером, — отмечает обозреватель Deutsche Welle.