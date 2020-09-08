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14:14, 08 сентября 2020

Песков: Кремль, как и власти Белоруссии, считает Координационный совет оппозиции незаконным

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отказался признать наличие в Белоруссии политзаключенных.

Адвокаты по-прежнему не могут связаться с представителями белорусской оппозиции, которые, по версии белорусских властей, пытались пересечь границу с Украиной. Напомним, это Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова. Об их местонахождении не было известно целые сутки.

В Координационном совете оппозиции говорят, что у их коллег не было планов покидать Белоруссию.

В версию о побеге белорусских оппозиционеров не верит местный политолог Дмитрий Болкунец. По его словам, несколько лет назад белорусские спецслужбы сообщали о попытке проникновения террориста в том же пограничном пункте. Сейчас все материалы об этом удалены с сайтов госорганов и СМИ.



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