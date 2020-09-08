Лукашенко считает, что за протестами в Белоруссии стоят американцы, которые действовали через центры в Польше и Чехии

Также, по его словам, в дестабилизации обстановки заинтересован «класс буржуйчиков».
Александр Лукашенко дал интервью российским государственным телеканалам.
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Также, по его словам, в дестабилизации обстановки заинтересован «класс буржуйчиков».
Александр Лукашенко дал интервью российским государственным телеканалам.
ТАСС: Евгений Пригожин перечислил в клинику «Шарите» миллион рублей на лечение политика Алексея Навального В сообщении пресс-службы «Конкорда» приводятся слова бизнесмена, который говорит, что немецким врачам нужно лечить Навального до тех пор, пока он выздоровеет, потому что тот должен Пригожину деньги…
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
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+ «Не надо здесь похрюкивать»: Андрей Ванденко рассказал, как Путин раздражался во время интервью «Я смотрел на реакцию Путина. Были моменты, когда мне казалось, что он начинал раздражаться. В какой-то момент я стал выражать свое несогласие тем, что начал покашливать. Он что-то говорит, а я покашливаю…»