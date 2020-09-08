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Эксклюзив Эха 14:02, 08 сентября 2020

Актер Михаил Ефремов получил 8 лет колонии общего режима

Суд признал его виновным в ДТП со смертельным исходом. Решение Пресненского суда Ефремов слушал спокойно и почти неподвижно. Его взгляд был устремлен в стол. В это время судья

Елена Абрамова обосновывала приговор актеру тем, что он во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Она отвергла практически все доводы защиты, в том числе и недоказанность, по ее мнению, версии о том, что за рулем сидел именно Ефремов.

Вместе с тем гособвинение ранее просило назначить ему 11 лет колонии. Суд решил учесть в качестве смягчающих обстоятельств наличие у актера детей, положительные характеристики и занятие благотворительностью.

Признание Ефремовым вины в ходе последнего слова в приговоре учтено лишь частично: до этого подсудимый свою вину в аварии на Садовом кольце отрицал. Наконец, вместо почти 8 млн рублей, которые в качестве компенсации требовал сын погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, суд назначил только 800 тысяч.

После оглашения приговора Ефремов, которого, к слову, пришли поддержать актер Иван Охлобыстин и музыкант Гарик Сукачев, сам протянул приставам руки. На них надели наручники: по решению суда актера взяли под стражу прямо в зале. Когда Ефремова выводили из помещения, он не проронил ни слова.

Потерпевшие заявили, что приговор обжаловать не будут. Прокуратура примет решение позже. Защита Ефремова только что заявила, что обжалует приговор.

Некоторые коллеги Ефремова уже заявили, что будут оказывать ему помощь. В частности, об этом заявил актер Михаил Горевой.

Учитывая, какая напряжённая обстановка царила у здания суда все несколько часов пока сторонники и противники Михаила Ефремова ждали оглашения приговора, можно сказать, что реакция людей на решение судьи была не слишком бурной. В толпе то тут то там звучали одобрительные или наоборот испуганные возгласы: «8 лет». Неискушенные в судопроизводстве люди спрашивали куда теперь повезут артиста — в тюрьму или домой — более опытные терпеливо объясняли им термины «апелляция» и «УДО».

После этого люди от центрального входа переместились к боковому — туда, откуда Ефремова должны были вывести в наручниках. И те, кто требовал срока, и те кто надеялся на оправдание вещи себя шумно. Крики «свободу» и «виновен» сливались в еле различимый гул.

Зато то, что происходило у здания суда перед началом заседания порой напоминало какое-то театральное представление, вот только не понятно комедию или трагедию. Здесь не было недостатка ни в противниках Михаила Ефремова, ни в его сторонниках.

Надо сказать, что ни те, кто выступил за Ефремова, ни, кто был против не стеснялимь привлекать к себе внимание любыми способами: звучали песни, играла музыка, люди в каких-то странных костюмах устраивали флешмобы. Достаточно сказать, что около часа назад здесь в ярко-красных киверах и мундирах прошел отряд барабанщиц, недавно умолк бубен шамана, ситающего аварию промыслом темных сил, а полчаса назад полицейские увели в автозак нескольких человек в черном, которые разложили на земле фотографии одного из адвокатов, участвующих в процессе, и рядом судя по всему осиновые колья и куклы вуду.

К слову о сотрудниках правопорядка, их здесь человек десять и сосредоточены они кучно: двумя рядами перекрывают лестницу на входе в Пресненский суд. Впрочем, в случае чего здесь в считанные секунды готово появится подкреплёние: два автобуса с затемненными стеклами, стоят тут же за углом.

Наказание, которое получил Михаил Ефремов, соразмерно преступлению — сказал в эфире «Эху Москвы» первый зампред думского Комитета по культуре Елена Драпеко. В театре «Современник» еще не приняли решение о судьбе спектаклей с участием Михаила Ефремова.



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