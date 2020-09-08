Почти 5 тысяч избирателей проголосуют электронно на муниципальных выборах в Москве

Об этом в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за дополнительными выборами сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению Алексей Венедиктов, передает агентство «Москва».

«Всего было подано 5 тыс. 227 заявлений, но около 300 было отклонено», — сказал Венедиктов.

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко уточнил, сколько избирателей включено в реестр.

«Для того, чтобы принять участие в электронном голосовании, учетная запись кабинета должна быть полная. <...> По результатам проверок служб портала mos.ru и Московской городской избирательной комиссии всего одобрено 4 тыс. 853», — сказал Костырко.

По его словам, основная причина отказов связана с тем, что выборы проходят не целиком в районах Марьино и Бабушкинский, а в определенных границах внутри этих районов. «Граждане, которые подавали заявления, проживают и зарегистрированы в Марьино, но их дом не попадает в эти границы», — объяснил Костырко.

Муниципальные выборы пройдут в Москве в районах Марьино и Бабушкинский 13 сентября. 11 и 12 сентября пройдет дистанционное электронное голосование.