Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает приговор Михаилу Ефремову справедливым

Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, суд прав. Это справедливо, потому что это тяжкое преступление, которое было совершено с отягчающими обстоятельствами — в наркотическом и алкогольном опьянении», — сказала Драпеко.

При этом она отметила, что «по-человечески, Ефремова очень жалко». «Я его знала, с ним снималась и видела тот период его жизни, когда он пытался вырваться из плена алкоголизма. Но, видимо, рядом с ним не оказалось человека, который мог бы поддержать его в этом стремлении», — заключила Драпеко.

Как сообщалось, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии за ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.