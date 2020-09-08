Лукашенко назвал задержание Марии Колесниковой правильным в беседе с российскими СМИ

Президент Белоруссии заявил, что в курсе ситуации с попыткой пересечения границы республики членом Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и считает ее задержание правильным. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

«Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно», — сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».