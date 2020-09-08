Песков: В Кремле рассчитывают на прояснение ситуации с Марией Колесниковой

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация. Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что «похищение людей — это то, что никоим образом нельзя одобрить». «В данном случае, конечно, это нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом», — добавил он.

Ранее о Колесниковой поступала противоречивая информация. 7 сентября она перестала выходить на связь, также пропали пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. TUT.BY со ссылкой на случайную свидетельницу сообщило, что Колесникову задержали люди в штатском и увезли на микроавтобусе.

Утром 8 сентября Госпогранкомитет Белоруссии объявил, что все трое пересекли границу с Украиной, пройдя погранконтроль. Затем БелТА и «Беларусь 1» заявили, что Кравцов и Родненков выехали из страны, а Колесникова «пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе». «Беларусь 1» уточнял, что оппозиционеры «прорывались» через границу, а Колесникова была выброшена из их машины.

Представители оппозиционеров заявляют, что всех троих белорусские спецслужбы доставили на границу, чтобы принудительно выдворить. По их словам, ни один из оппозиционеров не собирался уезжать из Белоруссии.

В свою очередь замглавы МВД Украины Антон Геращенко назвал приезд Родненкова и Кравцова в страну «насильственным выдворением» из Белоруссии. Колесникова, по его данным, предприняла усилия, чтобы ее не заставили пересечь границу, и осталась в стране.