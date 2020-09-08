Военного историка Андрея Жукова осудили на 12,5 лет за госизмену

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Мосгорсуд приговорил к 12 с половиной годам колонии военного историка и капитана вооруженных сил РФ в запасе Андрея Жукова, признав его виновным в государственной измене. Подсудимый и его защита настаивали на прекращении уголовного дела и оправдательном приговоре.

Отметим, что суд огласил только вводную и резолютивную части приговора Жукову, поскольку судебный процесс по делу военного историка проходил в закрытом от прессы и слушателей режиме в связи с наличием в деле материалов, маркированных грифом «секретно».

Андрей Жуков был арестован в 2018 году. При обыске у него изъяли флешки, жесткий диск и компьютер. По словам коллег подсудимого, изучающих военную историю, Жуков был активным участником военно-исторических форумов и интересовался историей советских и российских частей, в том числе их названиями и дислокацией.

Защита Андрея Жукова намерена обжаловать приговор.