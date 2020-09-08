В украинском МВД сообщили, что членов Координационного совета Белоруссии пытались выдворить из страны

При этом в Минске заявляют, что оппозиционеры, об исчезновении которых накануне сообщили их сторонники, сами пытались пересечь границу.

Выезд членов Координационного совета из Белоруссии не был добровольным, сообщает замглавы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook. По его словам, выдворить Марию Колесникову не удалось.

Как сообщало агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, она порвала свой паспорт. В погранкомитете Белоруссии заявили, что ничего об этом не знают.

Сначала там сообщили, что Колесникова, а также Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной — агентство БелТА опубликовало видео, на котором Кравцов говорит, что они приняли решение уехать на некоторое время. Но позже по гостелеканалу «Беларусь 1» сказали, что Колесникову задержали при попытке «незаконно покинуть» территорию страны, в итоге это подтвердили и в погранкомитете.

По их версии, машина, на которой ехали оппозиционеры, после прохождения таможенного контроля, резко ускорилась, а Колесникову выпихнули из автомобиля. С ней все хорошо, медпомощь не требуется.

Кравцова и Родненкова, утверждают в белорусском погранведомстве, задержали на Украине, но в Киеве опровергли и это. Между тем адвокаты оппозиционеров утверждают, что политики не собирались уезжать. Адвокат Колесниковой запросила у белорусских пограничников информацию о подзащитной.

Об исчезновении члена Координационного совета Марии Колесниковой и ее соратников сообщили накануне. Как писали СМИ, свидетели видели, что люди в масках схватили политика в центре Минска и увезли в неизвестном направлении на темном минивене.