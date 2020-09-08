Суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает РИА Новости.

«Назначить наказание в виде 8 лет колонии общего режима», — огласила решение судья Елена Абрамова. С артиста также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего.

Артиста взяли под стражу в зале суда. До этого он находился под домашним арестом.

В прениях сторон прокурор настаивал на почти максимальном наказании — 11 лет колонии общего режима и запрете на три года после освобождения садиться за руль. Защита просила о справедливом приговоре, но без колонии. Адвокат указывал на смягчающие обстоятельства — детей на иждивении, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда.

Потерпевшие по делу не станут подавать апелляционную жалобу на приговор артисту. «Не будем», — заявила «Интерфаксу» адвокат Анна Бутырина.