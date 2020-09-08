Представители штаба Навального в Новосибирске сообщают о том, что на их офис напал неизвестный с бутылкой сероводорода

Людей из помещения пришлось эвакуировать — двум волонтерам стало плохо, их увезли на скорой.
В пресс-службе местного управления полиции «Интерфаксу» сказали, что не располагают информацией по этому поводу.
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Людей из помещения пришлось эвакуировать — двум волонтерам стало плохо, их увезли на скорой.
В пресс-службе местного управления полиции «Интерфаксу» сказали, что не располагают информацией по этому поводу.
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
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+ «Не надо здесь похрюкивать»: Андрей Ванденко рассказал, как Путин раздражался во время интервью «Я смотрел на реакцию Путина. Были моменты, когда мне казалось, что он начинал раздражаться. В какой-то момент я стал выражать свое несогласие тем, что начал покашливать. Он что-то говорит, а я покашливаю…»