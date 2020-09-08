В Кремле считают, что в Белоруссии нет политических заключенных

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, речи о контактах представителей белорусской оппозиции с официальной Москвой идти не может. Он напомнил, что решением Конституционного суда Белоруссии координационный совет оппозиции был признан незаконным.

Напомним, — сегодня белорусские власти сообщили о задержании одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой. Утверждается, что она пыталась незаконно пересечь границу с Украиной. Соратники Колесниковой говорят о провокации властей.