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12:06, 08 сентября 2020

Адвокаты по-прежнему не могут установить связь с тремя представителями белорусской оппозиции

Они, по версии властей, пытались пересечь границу с Украиной. По данным погранслужбы Белоруссии, Антон Родненков и Иван Кравцов сейчас находятся на территории соседнего государства, а Мария Колесникова была задержана.

Зам.министра внутренних дел Украины Антон Геращенко уверен, что белорусские власти насильно пытались выдворить из страны представителей оппозиции.

Украинский политолог Вадим Карасев считает, что власти Белоруссии пытаются выставить Украину в наиболее неприглядном свете, чтобы попытаться сохранить авторитет Александра Лукашенко. Он, тем временем, сегодня должен дать интервью представителям российских гостелеканалов.



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