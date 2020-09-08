Болкунец: Власти Белоруссии пытались выдворить Марию Колесникову из страны и дискредитировать её в глазах населения

Белорусские власти пытались выдворить члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову из страны и дискредитировать ее в глазах населения, представив все как побег. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«Александр Лукашенко избрал тактику выдворения оппозиционеров из страны. Вчера Колесникова и двое ее коллег Антон Родненков и Иван Кравцов были похищены в центре Минска. Это совершенно очевидно. Видимо, белорусские власти решили скреативить примерно так же, как они снимали перехват разговоров Варшавы и Берлина. В частности, они решили завезти оппозиционеров на украинско-белорусскую границу, снять это, а затем представить все так, будто они бегут из страны», — отметил политолог.

Как обратил внимание Болкунец «утром все белорусские государственные СМИ выпустили именно такой сюжет под копирку с одинаковыми комментариями, что означает, что все это было заранее спланировано».

С точки зрения эксперта, это случилось потому, что «Колесникова стала представлять угрозу для власти, так как она — один из немногих оппозиционных белорусских политиков, который действительно проявил себя этим летом». «Власти невыгодно, чтобы такие люди были на свободе, что-то делали и говорили, поэтому Лукашенко делает все возможное, чтобы у оппозиции не появилось никаких лидеров», — заключил Болкунец.

Днем 7 сентября белорусские СМИ сообщили, что Колесникова была похищена в Минске неизвестными. По словам очевидцев, утром в понедельник люди в масках посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и уехали.

Во вторник утром госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. В погранкомитете Белоруссии подтвердили эту информацию, а также отметили, что ее соратники Родненков и Кравцов покинули республику и находятся на Украине.

В свою очередь член президиума Координационного совета Максим Знак подчеркнул, что Колесникова не планировала уезжать из Белоруссии ни при каких обстоятельствах. Позже источник «Интерфакс-Украина» сообщил, что Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее не пустили на территорию Украины.