МВД Украины: Власти Белоруссии насильно пытались выдворить из страны оппозиционеров Родненкова, Кравцова и Колесникову

Впрочем, Мария Колесникова решила порвать паспорт, в связи с чем перемещение ее через границу стало невозможным.

Как написал в Facebook зам.министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, вся ответственность за жизнь и здоровье Колесниковой теперь лежит на Александре Лукашенко.

Погракомитет Белоруссии ранее сообщил, что оппозиционеры пытались незаконно пересечь границу с Украиной, двоим это удалось сделать, а Колесникова задержана.

Адвокаты по-прежнему ничего не знают о ее местонахождении. В Координационном совете белорусской оппозиции утверждают, что все трое не собирались покидать пределы страны.