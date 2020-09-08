Суд пришел к выводу, что вина Михаила Ефремова в ДТП со смертельным исходом в Москве, полностью доказана следствием

Судья Елена Абрамова заявила, что актер был в состоянии алкогольного опьянения. При этом, авария по неосторожности привела к гибели человека.

Корреспонденты отмечают, что Ефремова доставили в суд без вещей, у него в руках была только папка.

Оглашение приговора в Пресненском суде столицы продолжается. Ранее гособвинение просило назначить Ефремову наказание в 11 лет лишения свободы колонии общего режима.

У здания суда находятся как противники, так и сторонники актера. Когда Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд, собравшиеся скандировали «Миша, мы с тобой».