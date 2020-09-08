Минтруд предлагает установить новогодние каникулы в России с 1 по 10 января

31 декабря в следующем году будет выходным, поскольку приходится на пятницу. Майские праздники продлятся шесть дней: с 1 по 3 число, и с 8 по 10-е.

В ведомстве уточнили, что в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, что послужило причиной некоторых изменений и переносов. Так, россияне смогут не работать с 21 по 23 февраля, и с 4 по 7 ноября.

Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. В министерстве отметили, что проект размещен на соответствующем федеральном портале для общественного обсуждения.

Стоит напомнить, что 31 декабря нынешнего года по действующему законодательству является рабочим днем.