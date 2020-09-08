РКН обвинил Google в цензуре из-за введения возрастных ограничений на YouTube в отношении фильма Рогаткина «Беслан»

Администрация видеосервиса объяснила свое решение тем, что в фильме о теракте в школе есть сцены насилия и жестокости.

Роскомнадзор считает недопустимыми на территории Российской Федерации действия администрации YouTube по ограничению распространения фильма «Беслан. Фильм Александра Рогаткина», — говорится в заявлении ведомства. В нем также сказано, что в Google направлено письмо с требованием соблюдения законодательства страны, запрещающего цензуру.

Подчеркивается, что фильм показывали по федеральному телеканалу, он не содержит какой-либо запрещенной информации, при этом администрация YouTube пометила его как недопустимый.

Пресс-служба видеосервиса в ответ на претензию сообщила, что на платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия и жестокости, и, как и в случае с новостными репортажами и документальными фильмами, YouTube может наложить возрастные ограничения. Так платформа заботиться о безопасности зрителей.

Фильм рассказывает о теракте в бесланской школе в 2004 году, в нем критикуется версия о том, что большинство заложников погибли из-за действий силовиков во время спецоперации.

В годовщину трагедии фильм по указанию ФСБ показала в школе, где произошел теракт. Его автор Александр Рогаткин подтвердил, что лента стала ответом на фильм журналиста Юрия Дудя, который посмотрели 20 миллионов человек.