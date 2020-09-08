Погранкомитет Белоруссии сообщает, что ведет разбирательство по инциденту с членами Координационного совета оппозиции

По версии этого ведомства, Антон Родненков и Иван Кравцов смогли пересечь границу с Украиной, где были задержаны. Мария Колесникова была задержана на территории Белоруссии.

Адвокаты с представителями оппозиции до сих пор связаться не могут. Соратники утверждают, что все трое не собирались уезжать из Белоруссии.

Как ожидается, сегодня Александр Лукашенко даст интервью российским телеканалам, в ходе которых ответит на все острые вопросы.

В версию о побеге белорусских оппозиционеров не верит местный политолог Дмитрий Болкунец. По его словам, несколько лет назад белорусские спецслужбы сообщали о попытке проникновения террориста в том же пограничном пункте. Сейчас все материалы об этом удалены с сайтов госорганов и СМИ.