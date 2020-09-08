Новый тайфун вызвал перебои в энергоснабжении в Приморье

В некоторых районах выпало около месячной нормы осадков.
По прогнозам, вода в реках может достичь опасных отметок и подтопить населенные пункты.
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В некоторых районах выпало около месячной нормы осадков.
По прогнозам, вода в реках может достичь опасных отметок и подтопить населенные пункты.
+ Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма о лидере группы «Кино» «Получилось малопочтенное, не соответствующее фактическим обстоятельствам пошлое зрелище, привлекающее аудиторию всем известным именем Виктора Цоя и цинично монетизирующее интригу «раскрытия» чего-то якобы «ранее не раскрытого»»...
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
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+ «Не надо здесь похрюкивать»: Андрей Ванденко рассказал, как Путин раздражался во время интервью «Я смотрел на реакцию Путина. Были моменты, когда мне казалось, что он начинал раздражаться. В какой-то момент я стал выражать свое несогласие тем, что начал покашливать. Он что-то говорит, а я покашливаю…»