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10:36, 08 сентября 2020

Новый тайфун вызвал перебои в энергоснабжении в Приморье

В некоторых районах выпало около месячной нормы осадков.

По прогнозам, вода в реках может достичь опасных отметок и подтопить населенные пункты.



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