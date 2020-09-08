В Мосгорсуд поступило уголовное дело в отношении бывшего члена правления Интер РАО Карины Цуркан

Её обвиняют в шпионаже. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела грифа «секретно».

Цуркан грозит до 20 лет заключения. Свою вину она не признает. Защита настаивает на фальсификации доказательств следствием.