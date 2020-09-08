У Пресненского суда Москвы, где должны огласить приговор Михаилу Ефремову, усилены меры безопасности

Там находятся два автозака. Сотрудников полиции значительно больше, чем обычно.

Гособвинение считает доказанной вину Михаила Ефремова в смертельном ДТП в Москве и запросило для него 11 лет колонии общего режима. Защита подсудимого рассчитывает на 6-8 лет общего режима.

Жена погибшего в результате ДТП с участием Ефремова в эфире «Первого канала» рассказывала, что не намерена идти на мировую с актером. Ирина Стерхова хочет, чтобы актера посадили на наибольший срок. Она добавила, что о смерти мужа узнала из новостей.

Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.